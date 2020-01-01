توكنوميكس 1INCH (1INCH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول 1INCH (1INCH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات 1INCH (1INCH) The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. الموقع الرسمي: https://1inch.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.1inch.io/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC اشتر 1INCH الآن!

توكنوميكس 1INCH (1INCH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار 1INCH (1INCH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 365.99M $ 365.99M $ 365.99M إجمالي العرض: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B العرض المتداول: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 393.45M $ 393.45M $ 393.45M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.3 $ 8.3 $ 8.3 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 السعر الحالي: $ 0.2623 $ 0.2623 $ 0.2623 معرفة المزيد عن سعر 1INCH (1INCH)

توكنوميكس 1INCH (1INCH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس 1INCH (1INCH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 1INCH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 1INCH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 1INCH، استكشف السعر المباشر لتوكن 1INCH!

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