استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Patience Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 3.62 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Patience Token نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 3.801 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر PATIENCE هو $ 3.9910 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر PATIENCE هو $ 4.1906 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PATIENCE في عام 2029 هو $ 4.4001 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PATIENCE في عام 2030 هو $ 4.6201 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Patience Token نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 7.5257.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Patience Token نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 12.2586.