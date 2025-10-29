معلومات سعر Patience Token (PATIENCE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 24 ساعة منخفض $ 3.65 $ 3.65 $ 3.65 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 24 ساعة مرتفع $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 عالية طوال الوقت $ 7.6$ 7.6 $ 7.6 أدنى سعر $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) +0.99% تغير السعر (7 أيام) +14.64% تغير السعر (7 أيام) +14.64%

سعر Patience Token (PATIENCE) في الوقت الحقيقي هو $3.63. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PATIENCE بين أدنى سعر $ 3.45 وأعلى سعر $ 3.65، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPATIENCE على الإطلاق هو $ 7.6، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.94.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PATIENCE -0.17% على مدار الساعة الماضية، +0.99% على مدار 24 ساعة، و +14.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Patience Token (PATIENCE)

القيمة السوقية $ 5.93M$ 5.93M $ 5.93M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.24M$ 28.24M $ 28.24M إمداد دورة التداول 1.63M 1.63M 1.63M إجمالي العرض 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

القيمة السوقية الحالية لـ Patience Token هي $ 5.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PATIENCE يبلغ 1.63M، مع إجمالي عرض 7777777.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.24M.