استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Memetern نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.019979 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Memetern نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.020978 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر MXT هو $ 0.022027 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر MXT هو $ 0.023128 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MXT في عام 2029 هو $ 0.024284 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MXT في عام 2030 هو $ 0.025499 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Memetern نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.041535.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Memetern نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.067656.