استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Data Ownership Protocol 2 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.016046 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Data Ownership Protocol 2 نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.016848 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر DOP2 هو $ 0.017690 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر DOP2 هو $ 0.018575 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DOP2 في عام 2029 هو $ 0.019504 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DOP2 في عام 2030 هو $ 0.020479 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Data Ownership Protocol 2 نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.033358.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Data Ownership Protocol 2 نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.054337.