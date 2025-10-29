معلومات سعر Data Ownership Protocol 2 (DOP2) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00581985 $ 0.00581985 $ 0.00581985 24 ساعة منخفض $ 0.01231806 $ 0.01231806 $ 0.01231806 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00581985$ 0.00581985 $ 0.00581985 24 ساعة مرتفع $ 0.01231806$ 0.01231806 $ 0.01231806 عالية طوال الوقت $ 0.04226095$ 0.04226095 $ 0.04226095 أدنى سعر $ 0.00552525$ 0.00552525 $ 0.00552525 تغير السعر (1 ساعة) -1.75% تغير السعر (1يوم) +98.34% تغير السعر (7 أيام) +31.49% تغير السعر (7 أيام) +31.49%

سعر Data Ownership Protocol 2 (DOP2) في الوقت الحقيقي هو $0.01154337. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOP2 بين أدنى سعر $ 0.00581985 وأعلى سعر $ 0.01231806، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOP2 على الإطلاق هو $ 0.04226095، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00552525.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOP2 -1.75% على مدار الساعة الماضية، +98.34% على مدار 24 ساعة، و +31.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

القيمة السوقية $ 10.55M$ 10.55M $ 10.55M الحجم (24 ساعة) $ 157.45K$ 157.45K $ 157.45K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 221.97M$ 221.97M $ 221.97M إمداد دورة التداول 913.62M 913.62M 913.62M إجمالي العرض 19,215,330,722.34372 19,215,330,722.34372 19,215,330,722.34372

القيمة السوقية الحالية لـ Data Ownership Protocol 2 هي $ 10.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 157.45K. العرض المتداول لـ DOP2 يبلغ 913.62M، مع إجمالي عرض 19215330722.34372. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 221.97M.