سعر Data Ownership Protocol 2 المباشر اليوم هو 0.01154337 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOP2 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOP2 بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Data Ownership Protocol 2

سعر Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DOP2 إلى USD:

$0.01154451
+98.30%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار Data Ownership Protocol 2 (DOP2) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:24:22 (UTC+8)

معلومات سعر Data Ownership Protocol 2 (DOP2) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00581985
24 ساعة منخفض
$ 0.01231806
24 ساعة مرتفع

$ 0.00581985
$ 0.01231806
$ 0.04226095
$ 0.00552525
-1.75%

+98.34%

+31.49%

+31.49%

سعر Data Ownership Protocol 2 (DOP2) في الوقت الحقيقي هو $0.01154337. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOP2 بين أدنى سعر $ 0.00581985 وأعلى سعر $ 0.01231806، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOP2 على الإطلاق هو $ 0.04226095، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00552525.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOP2 -1.75% على مدار الساعة الماضية، +98.34% على مدار 24 ساعة، و +31.49% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

$ 10.55M
$ 157.45K
$ 221.97M
913.62M
19,215,330,722.34372
القيمة السوقية الحالية لـ Data Ownership Protocol 2 هي $ 10.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 157.45K. العرض المتداول لـ DOP2 يبلغ 913.62M، مع إجمالي عرض 19215330722.34372. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 221.97M.

سجل سعر Data Ownership Protocol 2 (DOP2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Data Ownership Protocol 2 مقابل USD هو $ +0.00572351 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Data Ownership Protocol 2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Data Ownership Protocol 2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Data Ownership Protocol 2 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00572351+98.34%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Data Ownership Protocol 2 ( DOP2 )

Flexible transparency for on-chain data and transactions

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Data Ownership Protocol 2 (USD)

كم ستكون قيمة Data Ownership Protocol 2 (DOP2) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Data Ownership Protocol 2 (DOP2) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Data Ownership Protocol 2.

تحقق الآن من توقعات سعر Data Ownership Protocol 2!

عملة DOP2 إلى العملات المحلية

توكنوميكس Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Data Ownership Protocol 2 (DOP2) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DOP2 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Data Ownership Protocol 2 (DOP2)

كم يساوي Data Ownership Protocol 2 (DOP2) اليوم؟
سعر DOP2 المباشر في USD هو USD 0.01154337، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DOP2 إلى USD الحالي؟
سعر DOP2 إلى USD الحالي هو $ 0.01154337. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Data Ownership Protocol 2 ؟
القيمة السوقية لعملة DOP2 هي $ 10.55M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DOP2؟
العرض المتداول لتوكن DOP2 هو 913.62M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DOP2؟
حقق DOP2 سعرًا قياسيًا قدره 0.04226095 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DOP2؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00552525 DOP2.
ما هو حجم تداول DOP2؟
حجم تداول DOP2 المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 157.45K USD.
هل سترتفع DOP2 هذا العام؟
قد يرتفع DOP2 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DOP2 لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Data Ownership Protocol 2 (DOP2) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

