استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Concilium نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 3.47 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Concilium نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 3.6435 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر CONCILIUM هو $ 3.8256 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر CONCILIUM هو $ 4.0169 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CONCILIUM في عام 2029 هو $ 4.2178 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CONCILIUM في عام 2030 هو $ 4.4286 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Concilium نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 7.2138.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Concilium نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 11.7506.