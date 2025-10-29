معلومات سعر Concilium (CONCILIUM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 3.34 $ 3.34 $ 3.34 24 ساعة منخفض $ 3.58 $ 3.58 $ 3.58 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 3.34$ 3.34 $ 3.34 24 ساعة مرتفع $ 3.58$ 3.58 $ 3.58 عالية طوال الوقت $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 أدنى سعر $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -2.65% تغير السعر (7 أيام) -6.56% تغير السعر (7 أيام) -6.56%

سعر Concilium (CONCILIUM) في الوقت الحقيقي هو $3.44. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CONCILIUM بين أدنى سعر $ 3.34 وأعلى سعر $ 3.58، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCONCILIUM على الإطلاق هو $ 5.57، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.16.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CONCILIUM +0.05% على مدار الساعة الماضية، -2.65% على مدار 24 ساعة، و -6.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Concilium (CONCILIUM)

القيمة السوقية $ 16.79M$ 16.79M $ 16.79M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.22M$ 17.22M $ 17.22M إمداد دورة التداول 4.88M 4.88M 4.88M إجمالي العرض 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

القيمة السوقية الحالية لـ Concilium هي $ 16.79M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CONCILIUM يبلغ 4.88M، مع إجمالي عرض 4999999.999999373. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.22M.