استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع AU79 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.021944 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد AU79 نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.023041 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر AU79 هو $ 0.024193 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر AU79 هو $ 0.025403 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AU79 في عام 2029 هو $ 0.026673 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AU79 في عام 2030 هو $ 0.028007 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AU79 نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.045620.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر AU79 نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.074311.