معلومات سعر AU79 (AU79) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.01986038 24 ساعة مرتفع $ 0.02300414 عالية طوال الوقت $ 0.03850425 أدنى سعر $ 0.00608277 تغير السعر (1 ساعة) -1.30% تغير السعر (1يوم) -4.10% تغير السعر (7 أيام) +15.28%

سعر AU79 (AU79) في الوقت الحقيقي هو $0.02150392. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AU79 بين أدنى سعر $ 0.01986038 وأعلى سعر $ 0.02300414، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAU79 على الإطلاق هو $ 0.03850425، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00608277.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AU79 -1.30% على مدار الساعة الماضية، -4.10% على مدار 24 ساعة، و +15.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AU79 (AU79)

القيمة السوقية $ 21.50M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.50M إمداد دورة التداول 999.87M إجمالي العرض 999,871,299.4034237

القيمة السوقية الحالية لـ AU79 هي $ 21.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AU79 يبلغ 999.87M، مع إجمالي عرض 999871299.4034237. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.50M.