استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع AQC نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.001179 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد AQC نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.001238 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر AQC هو $ 0.001300 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر AQC هو $ 0.001365 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AQC في عام 2029 هو $ 0.001433 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AQC في عام 2030 هو $ 0.001505 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AQC نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.002452.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر AQC نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.003994.