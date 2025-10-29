معلومات سعر AQC (AQC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00103373 $ 0.00103373 $ 0.00103373 24 ساعة منخفض $ 0.00120631 $ 0.00120631 $ 0.00120631 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00103373$ 0.00103373 $ 0.00103373 24 ساعة مرتفع $ 0.00120631$ 0.00120631 $ 0.00120631 عالية طوال الوقت $ 0.00185075$ 0.00185075 $ 0.00185075 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.29% تغير السعر (1يوم) -12.24% تغير السعر (7 أيام) -2.88% تغير السعر (7 أيام) -2.88%

سعر AQC (AQC) في الوقت الحقيقي هو $0.00105829. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AQC بين أدنى سعر $ 0.00103373 وأعلى سعر $ 0.00120631، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAQC على الإطلاق هو $ 0.00185075، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AQC +2.29% على مدار الساعة الماضية، -12.24% على مدار 24 ساعة، و -2.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AQC (AQC)

القيمة السوقية $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M إمداد دورة التداول 950.23M 950.23M 950.23M إجمالي العرض 984,506,942.442516 984,506,942.442516 984,506,942.442516

القيمة السوقية الحالية لـ AQC هي $ 1.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AQC يبلغ 950.23M، مع إجمالي عرض 984506942.442516. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.04M.