استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع XPIN Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.007239 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد XPIN Network نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.007601 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر XPIN هو $ 0.007981 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر XPIN هو $ 0.008380 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XPIN في عام 2029 هو $ 0.008799 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XPIN في عام 2030 هو $ 0.009239 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر XPIN Network نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.015050.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر XPIN Network نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.024515.