استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع BOMO on Base نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.00073 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد BOMO on Base نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.000766 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر BOMO هو $ 0.000804 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر BOMO هو $ 0.000845 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BOMO في عام 2029 هو $ 0.000887 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BOMO في عام 2030 هو $ 0.000931 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BOMO on Base نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.001517.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر BOMO on Base نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.002472.