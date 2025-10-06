سعر BOMO on Base المباشر اليوم هو 0.000764 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOMO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOMO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BOMO on Base المباشر اليوم هو 0.000764 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BOMO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BOMO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BOMO

معلومات سعر BOMO

الموقع الرسمي لـ BOMO

اقتصاد توكن BOMO

توقعات سعر BOMO

سجل BOMO

دليل شراء BOMO

محول عملة BOMO إلى الفيات

BOMO العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار BOMO on Base

BOMO on Base السعر(BOMO)

السعر المباشر لـ 1 BOMO إلى USD:

$0.000764
$0.000764$0.000764
+11.04%1D
USD
مخطط أسعار BOMO on Base (BOMO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:37:59 (UTC+8)

معلومات سعر BOMO on Base (BOMO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000401
$ 0.000401$ 0.000401
24 ساعة منخفض
$ 0.000794
$ 0.000794$ 0.000794
24 ساعة مرتفع

$ 0.000401
$ 0.000401$ 0.000401

$ 0.000794
$ 0.000794$ 0.000794

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756

0.00%

+11.04%

-23.07%

-23.07%

سعر BOMO on Base (BOMO) في الوقت الحقيقي هو $ 0.000764. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOMO بين أدنى سعر $ 0.000401 وأعلى سعر $ 0.000794، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOMO على الإطلاق هو $ 0.022125194895044928، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000006003498518756.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOMO 0.00% على مدار الساعة الماضية، +11.04% على مدار 24 ساعة، و -23.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BOMO on Base (BOMO)

No.2909

$ 291.08K
$ 291.08K$ 291.08K

$ 5.17K
$ 5.17K$ 5.17K

$ 382.00K
$ 382.00K$ 382.00K

381.00M
381.00M 381.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

76.20%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ BOMO on Base هي $ 291.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.17K. العرض المتداول لـ BOMO يبلغ 381.00M، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 382.00K.

سجل سعر BOMO on Base (BOMO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار BOMO on Base لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00007596+11.04%
30 يوم$ -0.007499-90.76%
60 يوم$ -0.015116-95.19%
90 يوم$ -0.00464-85.87%
تغير سعر BOMO on Base اليوم

سجل اليوم BOMO تغيرًا $ +0.00007596 (+11.04%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر BOMO on Base لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.007499 (-90.76%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر BOMO on Base لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BOMO تغييرًا في $ -0.015116 (-95.19%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر BOMO on Base لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00464 (-85.87%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة BOMO on Base (BOMO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار BOMO on Base.

ما هو BOMO on Base ( BOMO )

يتم تشغيل Bomo من قبل حامليها المتحمسين الذين يشتركون في اهتمام مشترك بالمتعة والميمات وإمكانات التمويل اللامركزي.

متوفر BOMO on Base على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك BOMO on Base الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BOMOلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول BOMO on Base على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء BOMO on Base سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر BOMO on Base (USD)

كم ستكون قيمة BOMO on Base (BOMO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BOMO on Base (BOMO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BOMO on Base.

تحقق الآن من توقعات سعر BOMO on Base!

توكنوميكس BOMO on Base (BOMO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BOMO on Base (BOMO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BOMO والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء BOMO on Base ( BOMO )

هل تبحث عن كيفية شراء BOMO on Base؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء BOMO on Base على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BOMO إلى العملات المحلية

1 BOMO on Base (BOMO) إلى VND
20.10466
1 BOMO on Base (BOMO) إلى AUD
A$0.00115364
1 BOMO on Base (BOMO) إلى GBP
0.000573
1 BOMO on Base (BOMO) إلى EUR
0.0006494
1 BOMO on Base (BOMO) إلى USD
$0.000764
1 BOMO on Base (BOMO) إلى MYR
RM0.00320116
1 BOMO on Base (BOMO) إلى TRY
0.0320498
1 BOMO on Base (BOMO) إلى JPY
¥0.116128
1 BOMO on Base (BOMO) إلى ARS
ARS$1.125181
1 BOMO on Base (BOMO) إلى RUB
0.06053936
1 BOMO on Base (BOMO) إلى INR
0.06744592
1 BOMO on Base (BOMO) إلى IDR
Rp12.73332824
1 BOMO on Base (BOMO) إلى PHP
0.044885
1 BOMO on Base (BOMO) إلى EGP
￡E.0.03620596
1 BOMO on Base (BOMO) إلى BRL
R$0.0040874
1 BOMO on Base (BOMO) إلى CAD
C$0.00106196
1 BOMO on Base (BOMO) إلى BDT
0.09352888
1 BOMO on Base (BOMO) إلى NGN
1.1120784
1 BOMO on Base (BOMO) إلى COP
$2.949804
1 BOMO on Base (BOMO) إلى ZAR
R.0.0131026
1 BOMO on Base (BOMO) إلى UAH
0.03217204
1 BOMO on Base (BOMO) إلى TZS
T.Sh.1.8817702
1 BOMO on Base (BOMO) إلى VES
Bs0.165788
1 BOMO on Base (BOMO) إلى CLP
$0.718924
1 BOMO on Base (BOMO) إلى PKR
Rs0.21660928
1 BOMO on Base (BOMO) إلى KZT
0.40767804
1 BOMO on Base (BOMO) إلى THB
฿0.0247154
1 BOMO on Base (BOMO) إلى TWD
NT$0.02336312
1 BOMO on Base (BOMO) إلى AED
د.إ0.00280388
1 BOMO on Base (BOMO) إلى CHF
Fr0.00060356
1 BOMO on Base (BOMO) إلى HKD
HK$0.00593628
1 BOMO on Base (BOMO) إلى AMD
֏0.29271896
1 BOMO on Base (BOMO) إلى MAD
.د.م0.00705172
1 BOMO on Base (BOMO) إلى MXN
$0.01408816
1 BOMO on Base (BOMO) إلى SAR
ريال0.002865
1 BOMO on Base (BOMO) إلى ETB
Br0.11587588
1 BOMO on Base (BOMO) إلى KES
KSh0.09870116
1 BOMO on Base (BOMO) إلى JOD
د.أ0.000541676
1 BOMO on Base (BOMO) إلى PLN
0.00277332
1 BOMO on Base (BOMO) إلى RON
лв0.00333868
1 BOMO on Base (BOMO) إلى SEK
kr0.00717396
1 BOMO on Base (BOMO) إلى BGN
лв0.00128352
1 BOMO on Base (BOMO) إلى HUF
Ft0.255176
1 BOMO on Base (BOMO) إلى CZK
0.0159676
1 BOMO on Base (BOMO) إلى KWD
د.ك0.000233784
1 BOMO on Base (BOMO) إلى ILS
0.002483
1 BOMO on Base (BOMO) إلى BOB
Bs0.00527924
1 BOMO on Base (BOMO) إلى AZN
0.0012988
1 BOMO on Base (BOMO) إلى TJS
SM0.00705936
1 BOMO on Base (BOMO) إلى GEL
0.00207808
1 BOMO on Base (BOMO) إلى AOA
Kz0.69643948
1 BOMO on Base (BOMO) إلى BHD
.د.ب0.000287264
1 BOMO on Base (BOMO) إلى BMD
$0.000764
1 BOMO on Base (BOMO) إلى DKK
kr0.00490488
1 BOMO on Base (BOMO) إلى HNL
L0.02012376
1 BOMO on Base (BOMO) إلى MUR
0.03476964
1 BOMO on Base (BOMO) إلى NAD
$0.01319428
1 BOMO on Base (BOMO) إلى NOK
kr0.00763236
1 BOMO on Base (BOMO) إلى NZD
$0.00131408
1 BOMO on Base (BOMO) إلى PAB
B/.0.000764
1 BOMO on Base (BOMO) إلى PGK
K0.00321644
1 BOMO on Base (BOMO) إلى QAR
ر.ق0.00278096
1 BOMO on Base (BOMO) إلى RSD
дин.0.07698064
1 BOMO on Base (BOMO) إلى UZS
soʻm9.20481716
1 BOMO on Base (BOMO) إلى ALL
L0.06346548
1 BOMO on Base (BOMO) إلى ANG
ƒ0.00136756
1 BOMO on Base (BOMO) إلى AWG
ƒ0.0013752
1 BOMO on Base (BOMO) إلى BBD
$0.001528
1 BOMO on Base (BOMO) إلى BAM
KM0.00127588
1 BOMO on Base (BOMO) إلى BIF
Fr2.253036
1 BOMO on Base (BOMO) إلى BND
$0.00098556
1 BOMO on Base (BOMO) إلى BSD
$0.000764
1 BOMO on Base (BOMO) إلى JMD
$0.12260672
1 BOMO on Base (BOMO) إلى KHR
3.080639
1 BOMO on Base (BOMO) إلى KMF
Fr0.321644
1 BOMO on Base (BOMO) إلى LAK
16.60869532
1 BOMO on Base (BOMO) إلى LKR
රු0.23270676
1 BOMO on Base (BOMO) إلى MDL
L0.012988
1 BOMO on Base (BOMO) إلى MGA
Ar3.41070992
1 BOMO on Base (BOMO) إلى MOP
P0.00611964
1 BOMO on Base (BOMO) إلى MVR
0.0116892
1 BOMO on Base (BOMO) إلى MWK
MK1.32638804
1 BOMO on Base (BOMO) إلى MZN
MT0.0488196
1 BOMO on Base (BOMO) إلى NPR
रु0.1079532
1 BOMO on Base (BOMO) إلى PYG
5.418288
1 BOMO on Base (BOMO) إلى RWF
Fr1.110092
1 BOMO on Base (BOMO) إلى SBD
$0.00628008
1 BOMO on Base (BOMO) إلى SCR
0.01093284
1 BOMO on Base (BOMO) إلى SRD
$0.03020856
1 BOMO on Base (BOMO) إلى SVC
$0.006685
1 BOMO on Base (BOMO) إلى SZL
L0.01319428
1 BOMO on Base (BOMO) إلى TMT
m0.002674
1 BOMO on Base (BOMO) إلى TND
د.ت0.002243104
1 BOMO on Base (BOMO) إلى TTD
$0.00518756
1 BOMO on Base (BOMO) إلى UGX
Sh2.661776
1 BOMO on Base (BOMO) إلى XAF
Fr0.430896
1 BOMO on Base (BOMO) إلى XCD
$0.0020628
1 BOMO on Base (BOMO) إلى XOF
Fr0.430896
1 BOMO on Base (BOMO) إلى XPF
Fr0.077928
1 BOMO on Base (BOMO) إلى BWP
P0.01087172
1 BOMO on Base (BOMO) إلى BZD
$0.00153564
1 BOMO on Base (BOMO) إلى CVE
$0.07232788
1 BOMO on Base (BOMO) إلى DJF
Fr0.135992
1 BOMO on Base (BOMO) إلى DOP
$0.04894184
1 BOMO on Base (BOMO) إلى DZD
د.ج0.0992436
1 BOMO on Base (BOMO) إلى FJD
$0.001719
1 BOMO on Base (BOMO) إلى GNF
Fr6.64298
1 BOMO on Base (BOMO) إلى GTQ
Q0.00585224
1 BOMO on Base (BOMO) إلى GYD
$0.15999688
1 BOMO on Base (BOMO) إلى ISK
kr0.093972

BOMO on Base المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BOMO on Base، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب BOMO on Base الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BOMO on Base

كم يساوي BOMO on Base (BOMO) اليوم؟
سعر BOMO المباشر في USD هو USD 0.000764، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BOMO إلى USD الحالي؟
سعر BOMO إلى USD الحالي هو $ 0.000764. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BOMO on Base ؟
القيمة السوقية لعملة BOMO هي $ 291.08K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BOMO؟
العرض المتداول لتوكن BOMO هو 381.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BOMO؟
حقق BOMO سعرًا قياسيًا قدره 0.022125194895044928 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BOMO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.000006003498518756 BOMO.
ما هو حجم تداول BOMO؟
حجم تداول BOMO المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 5.17K USD.
هل سترتفع BOMO هذا العام؟
قد يرتفع BOMO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BOMO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:37:59 (UTC+8)

تحديثات BOMO on Base (BOMO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة BOMO إلى USD

المبلغ

BOMO
BOMO
USD
USD

1 BOMO = 0.000764 USD

تداول BOMO

/USDTBOMO
$0.000764
$0.000764$0.000764
+11.04%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,056.58
$113,056.58$113,056.58

-1.38%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,023.17
$4,023.17$4,023.17

-1.79%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04323
$0.04323$0.04323

-6.91%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.31
$195.31$195.31

-1.80%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4793
$3.4793$3.4793

-9.80%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,023.17
$4,023.17$4,023.17

-1.79%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,056.58
$113,056.58$113,056.58

-1.38%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.31
$195.31$195.31

-1.80%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6236
$2.6236$2.6236

-0.47%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19382
$0.19382$0.19382

-2.97%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.419
$2.419$2.419

+222.53%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000270
$0.0000000270$0.0000000270

+213.95%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000100
$0.0000000000000000100$0.0000000000000000100

+122.22%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001500
$0.00001500$0.00001500

+130.76%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008591
$0.0008591$0.0008591

+86.47%