استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع AITV نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.0912 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد AITV نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.095760 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر AITV هو $ 0.100548 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر AITV هو $ 0.105575 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AITV في عام 2029 هو $ 0.110854 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AITV في عام 2030 هو $ 0.116396 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AITV نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.189598.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر AITV نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.308835.