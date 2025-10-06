سعر AITV المباشر اليوم هو 0.0957 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AITV إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AITV بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر AITV المباشر اليوم هو 0.0957 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AITV إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AITV بسهولة على موقع MEXC الآن.

AITV السعر(AITV)

السعر المباشر لـ 1 AITV إلى USD:

$0.0957
+2.90%1D
USD
مخطط أسعار AITV (AITV) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:49:26 (UTC+8)

معلومات سعر AITV (AITV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0913
24 ساعة منخفض
$ 0.0997
24 ساعة مرتفع

$ 0.0913
$ 0.0997
--
--
0.00%

+2.90%

+5.98%

+5.98%

سعر AITV (AITV) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0957. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AITV بين أدنى سعر $ 0.0913 وأعلى سعر $ 0.0997، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAITV على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AITV 0.00% على مدار الساعة الماضية، +2.90% على مدار 24 ساعة، و +5.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AITV (AITV)

--
$ 9.30K
$ 95.70M
--
1,000,000,000
BASE

القيمة السوقية الحالية لـ AITV هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.30K. العرض المتداول لـ AITV يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.70M.

سجل سعر AITV (AITV) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار AITV لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.002697+2.90%
30 يوم$ +0.0357+59.50%
60 يوم$ +0.0357+59.50%
90 يوم$ +0.0357+59.50%
تغير سعر AITV اليوم

سجل اليوم AITV تغيرًا $ +0.002697 (+2.90%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر AITV لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0357 (+59.50%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر AITV لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AITV تغييرًا في $ +0.0357 (+59.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر AITV لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0357 (+59.50%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة AITV (AITV)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار AITV.

ما هو AITV ( AITV )

مشروع AITV هو أول شبكة إعلامية مستقلة للوكلاء في العالم، حيث يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي كمنشئين للبث المباشر، ومتعاونين، ومحركات اقتصادية. تُمكّن المنصة المستخدمين والمجتمعات من إطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي والتفاعل معهم وتحقيق الدخل منهم من خلال حوافز على السلسلة، ومشاهدات تفاعلية، وإطلاق عادل للرموز.

متوفر AITV على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك AITV الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AITVلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول AITV على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء AITV سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر AITV (USD)

كم ستكون قيمة AITV (AITV) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك AITV (AITV) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة AITV.

تحقق الآن من توقعات سعر AITV!

توكنوميكس AITV (AITV)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AITV (AITV) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AITV والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء AITV ( AITV )

هل تبحث عن كيفية شراء AITV؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء AITV على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AITV إلى العملات المحلية

1 AITV (AITV) إلى VND
2,518.3455
1 AITV (AITV) إلى AUD
A$0.144507
1 AITV (AITV) إلى GBP
0.071775
1 AITV (AITV) إلى EUR
0.081345
1 AITV (AITV) إلى USD
$0.0957
1 AITV (AITV) إلى MYR
RM0.400026
1 AITV (AITV) إلى TRY
4.015572
1 AITV (AITV) إلى JPY
¥14.5464
1 AITV (AITV) إلى ARS
ARS$140.942175
1 AITV (AITV) إلى RUB
7.632075
1 AITV (AITV) إلى INR
8.441697
1 AITV (AITV) إلى IDR
Rp1,594.999362
1 AITV (AITV) إلى PHP
5.613762
1 AITV (AITV) إلى EGP
￡E.4.525653
1 AITV (AITV) إلى BRL
R$0.511995
1 AITV (AITV) إلى CAD
C$0.133023
1 AITV (AITV) إلى BDT
11.715594
1 AITV (AITV) إلى NGN
139.098036
1 AITV (AITV) إلى COP
$369.4977
1 AITV (AITV) إلى ZAR
R.1.638384
1 AITV (AITV) إلى UAH
4.029927
1 AITV (AITV) إلى TZS
T.Sh.235.713885
1 AITV (AITV) إلى VES
Bs20.7669
1 AITV (AITV) إلى CLP
$90.0537
1 AITV (AITV) إلى PKR
Rs27.132864
1 AITV (AITV) إلى KZT
51.066477
1 AITV (AITV) إلى THB
฿3.093024
1 AITV (AITV) إلى TWD
NT$2.929377
1 AITV (AITV) إلى AED
د.إ0.351219
1 AITV (AITV) إلى CHF
Fr0.075603
1 AITV (AITV) إلى HKD
HK$0.743589
1 AITV (AITV) إلى AMD
֏36.666498
1 AITV (AITV) إلى MAD
.د.م0.883311
1 AITV (AITV) إلى MXN
$1.764708
1 AITV (AITV) إلى SAR
ريال0.358875
1 AITV (AITV) إلى ETB
Br14.514819
1 AITV (AITV) إلى KES
KSh12.358698
1 AITV (AITV) إلى JOD
د.أ0.0678513
1 AITV (AITV) إلى PLN
0.348348
1 AITV (AITV) إلى RON
лв0.417252
1 AITV (AITV) إلى SEK
kr0.895752
1 AITV (AITV) إلى BGN
лв0.159819
1 AITV (AITV) إلى HUF
Ft31.952316
1 AITV (AITV) إلى CZK
2.00013
1 AITV (AITV) إلى KWD
د.ك0.0292842
1 AITV (AITV) إلى ILS
0.311025
1 AITV (AITV) إلى BOB
Bs0.661287
1 AITV (AITV) إلى AZN
0.16269
1 AITV (AITV) إلى TJS
SM0.884268
1 AITV (AITV) إلى GEL
0.260304
1 AITV (AITV) إلى AOA
Kz87.237249
1 AITV (AITV) إلى BHD
.د.ب0.0359832
1 AITV (AITV) إلى BMD
$0.0957
1 AITV (AITV) إلى DKK
kr0.613437
1 AITV (AITV) إلى HNL
L2.520738
1 AITV (AITV) إلى MUR
4.355307
1 AITV (AITV) إلى NAD
$1.652739
1 AITV (AITV) إلى NOK
kr0.956043
1 AITV (AITV) إلى NZD
$0.165561
1 AITV (AITV) إلى PAB
B/.0.0957
1 AITV (AITV) إلى PGK
K0.402897
1 AITV (AITV) إلى QAR
ر.ق0.348348
1 AITV (AITV) إلى RSD
дин.9.643689
1 AITV (AITV) إلى UZS
soʻm1,153.011783
1 AITV (AITV) إلى ALL
L7.949799
1 AITV (AITV) إلى ANG
ƒ0.171303
1 AITV (AITV) إلى AWG
ƒ0.17226
1 AITV (AITV) إلى BBD
$0.1914
1 AITV (AITV) إلى BAM
KM0.159819
1 AITV (AITV) إلى BIF
Fr282.2193
1 AITV (AITV) إلى BND
$0.123453
1 AITV (AITV) إلى BSD
$0.0957
1 AITV (AITV) إلى JMD
$15.357936
1 AITV (AITV) إلى KHR
385.886325
1 AITV (AITV) إلى KMF
Fr40.2897
1 AITV (AITV) إلى LAK
2,080.434741
1 AITV (AITV) إلى LKR
රු29.149263
1 AITV (AITV) إلى MDL
L1.625943
1 AITV (AITV) إلى MGA
Ar427.231596
1 AITV (AITV) إلى MOP
P0.766557
1 AITV (AITV) إلى MVR
1.46421
1 AITV (AITV) إلى MWK
MK166.145727
1 AITV (AITV) إلى MZN
MT6.11523
1 AITV (AITV) إلى NPR
रु13.52241
1 AITV (AITV) إلى PYG
678.7044
1 AITV (AITV) إلى RWF
Fr139.0521
1 AITV (AITV) إلى SBD
$0.786654
1 AITV (AITV) إلى SCR
1.328316
1 AITV (AITV) إلى SRD
$3.783978
1 AITV (AITV) إلى SVC
$0.837375
1 AITV (AITV) إلى SZL
L1.652739
1 AITV (AITV) إلى TMT
m0.33495
1 AITV (AITV) إلى TND
د.ت0.2809752
1 AITV (AITV) إلى TTD
$0.649803
1 AITV (AITV) إلى UGX
Sh333.4188
1 AITV (AITV) إلى XAF
Fr53.8791
1 AITV (AITV) إلى XCD
$0.25839
1 AITV (AITV) إلى XOF
Fr53.8791
1 AITV (AITV) إلى XPF
Fr9.7614
1 AITV (AITV) إلى BWP
P1.361811
1 AITV (AITV) إلى BZD
$0.192357
1 AITV (AITV) إلى CVE
$9.059919
1 AITV (AITV) إلى DJF
Fr17.0346
1 AITV (AITV) إلى DOP
$6.130542
1 AITV (AITV) إلى DZD
د.ج12.41229
1 AITV (AITV) إلى FJD
$0.215325
1 AITV (AITV) إلى GNF
Fr832.1115
1 AITV (AITV) إلى GTQ
Q0.733062
1 AITV (AITV) إلى GYD
$20.041494
1 AITV (AITV) إلى ISK
kr11.7711

AITV المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AITV، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب AITV الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AITV

كم يساوي AITV (AITV) اليوم؟
سعر AITV المباشر في USD هو USD 0.0957، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AITV إلى USD الحالي؟
سعر AITV إلى USD الحالي هو $ 0.0957. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ AITV ؟
القيمة السوقية لعملة AITV هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AITV؟
العرض المتداول لتوكن AITV هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AITV؟
حقق AITV سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AITV؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- AITV.
ما هو حجم تداول AITV؟
حجم تداول AITV المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 9.30K USD.
هل سترتفع AITV هذا العام؟
قد يرتفع AITV هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AITV لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:49:26 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

