ZOICH 今日價格

ZOICH (ZOICH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 12,12%。目前 ZOICH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ZOICH。

ZOICH 目前市值在 $ 112.896 排名第 #-，流通供應量為 1,00B ZOICH。過去 24 小時內，ZOICH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZOICH 在過去一小時內波動了 +2,20%，過去7 天內波動了 -7,01%。過去一天，總交易量達到 $ 1,37K。

ZOICH（ZOICH）市場資訊

市值 $ 112,90K$ 112,90K $ 112,90K 成交量（24H） $ 1,37K$ 1,37K $ 1,37K 完全稀釋市值 $ 112,90K$ 112,90K $ 112,90K 流通量 1,00B 1,00B 1,00B 總供應量 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

ZOICH 的目前市值為 $ 112,90K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1,37K。ZOICH 的流通量為 1,00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 112,90K。