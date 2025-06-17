ZENY 價格 (ZENY)
今天 ZENY (ZENY) 的實時價格爲 0.138027 USD。目前其市值爲 $ 366.65K USD。ZENY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ZENY 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- ZENY 當天價格變化爲 +0.46%
- 其循環供應量爲 2.66M USD
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今天內，ZENY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00062909。
在過去30天內，ZENY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，ZENY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，ZENY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00062909
|+0.46%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
ZENY 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.62%
+0.46%
-5.02%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.
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|1 ZENY 兌換 VND
₫3,632.180505
|1 ZENY 兌換 AUD
A$0.21118131
|1 ZENY 兌換 GBP
￡0.10213998
|1 ZENY 兌換 EUR
€0.11870322
|1 ZENY 兌換 USD
$0.138027
|1 ZENY 兌換 MYR
RM0.58523448
|1 ZENY 兌換 TRY
₺5.43412299
|1 ZENY 兌換 JPY
¥20.03875986
|1 ZENY 兌換 RUB
₽10.89309084
|1 ZENY 兌換 INR
₹11.92415253
|1 ZENY 兌換 IDR
Rp2,262.73734288
|1 ZENY 兌換 KRW
₩189.33715698
|1 ZENY 兌換 PHP
₱7.85649684
|1 ZENY 兌換 EGP
￡E.6.92481459
|1 ZENY 兌換 BRL
R$0.75638796
|1 ZENY 兌換 CAD
C$0.18633645
|1 ZENY 兌換 BDT
৳16.87242048
|1 ZENY 兌換 NGN
₦213.66303546
|1 ZENY 兌換 UAH
₴5.73226131
|1 ZENY 兌換 VES
Bs14.078754
|1 ZENY 兌換 PKR
Rs39.0892464
|1 ZENY 兌換 KZT
₸70.74573885
|1 ZENY 兌換 THB
฿4.50106047
|1 ZENY 兌換 TWD
NT$4.08283866
|1 ZENY 兌換 AED
د.إ0.50655909
|1 ZENY 兌換 CHF
Fr0.11180187
|1 ZENY 兌換 HKD
HK$1.08213168
|1 ZENY 兌換 MAD
.د.م1.2560457
|1 ZENY 兌換 MXN
$2.61975246