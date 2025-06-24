Yapper 圖標

Yapper 價格 (YAPPER)

USD

Yapper (YAPPER) 實時價格圖表

$0.00307563
$0.00307563$0.00307563
+27.20%(1D)

今天 Yapper (YAPPER) 的價格

今天 Yapper (YAPPER) 的實時價格爲 0.00307563 USD。目前其市值爲 $ 3.07M USD。YAPPER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yapper 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Yapper 當天價格變化爲 +27.28%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD

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Yapper (YAPPER) 價格表現 USD

今天內，Yapper 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00065928
在過去30天內，Yapper 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018950109
在過去60天內，Yapper 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Yapper 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00065928+27.28%
30天$ -0.0018950109-61.61%
60天$ 0--
90天$ 0--

Yapper (YAPPER) 價格分析

Yapper 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00241457
$ 0.00241457$ 0.00241457

$ 0.00311469
$ 0.00311469$ 0.00311469

$ 0.01218849
$ 0.01218849$ 0.01218849

+2.51%

+27.28%

+3.91%

Yapper (YAPPER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

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1000.00M
1000.00M 1000.00M

什麼是Yapper (YAPPER)

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Yapper（YAPPER）代幣經濟

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大家還在問：關於 Yapper (YAPPER) 的其他問題

免責聲明

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YAPPER 兌換爲當地貨幣

1 YAPPER 兌換 VND
80.93520345
1 YAPPER 兌換 AUD
A$0.0047057139
1 YAPPER 兌換 GBP
0.0022452099
1 YAPPER 兌換 EUR
0.0026450418
1 YAPPER 兌換 USD
$0.00307563
1 YAPPER 兌換 MYR
RM0.0130406712
1 YAPPER 兌換 TRY
0.1218872169
1 YAPPER 兌換 JPY
¥0.4457202996
1 YAPPER 兌換 RUB
0.2414984676
1 YAPPER 兌換 INR
0.2646579615
1 YAPPER 兌換 IDR
Rp50.4201558672
1 YAPPER 兌換 KRW
4.1788277247
1 YAPPER 兌換 PHP
0.1751571285
1 YAPPER 兌換 EGP
￡E.0.1539352815
1 YAPPER 兌換 BRL
R$0.0168852087
1 YAPPER 兌換 CAD
C$0.0042136131
1 YAPPER 兌換 BDT
0.3758727423
1 YAPPER 兌換 NGN
4.7683952394
1 YAPPER 兌換 UAH
0.1283152836
1 YAPPER 兌換 VES
Bs0.31678989
1 YAPPER 兌換 PKR
Rs0.8757241299
1 YAPPER 兌換 KZT
1.5902852478
1 YAPPER 兌換 THB
฿0.1004500758
1 YAPPER 兌換 TWD
NT$0.090731085
1 YAPPER 兌換 AED
د.إ0.0112875621
1 YAPPER 兌換 CHF
Fr0.002460504
1 YAPPER 兌換 HKD
HK$0.0241129392
1 YAPPER 兌換 MAD
.د.م0.0279574767
1 YAPPER 兌換 MXN
$0.0585599952