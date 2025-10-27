Wrapped XPL（WXPL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.358585 $ 0.358585 $ 0.358585 24H最低價 $ 0.405034 $ 0.405034 $ 0.405034 24H最高價 24H最低價 $ 0.358585$ 0.358585 $ 0.358585 24H最高價 $ 0.405034$ 0.405034 $ 0.405034 歷史最高 $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 最低價 $ 0.339178$ 0.339178 $ 0.339178 漲跌幅（1H） +0.56% 漲跌幅（1D） -9.67% 漲跌幅（7D） -12.14% 漲跌幅（7D） -12.14%

Wrapped XPL（WXPL）目前實時價格為 $0.363304。過去 24 小時內，WXPL 的交易價格在 $ 0.358585 至 $ 0.405034 之間波動，市場活躍度顯著。WXPL 的歷史最高價為 $ 1.69，歷史最低價為 $ 0.339178。

從短期表現來看，WXPL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.56%，過去 24 小時內變動為 -9.67%，過去 7 天內累計變動為 -12.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wrapped XPL（WXPL）市場資訊

市值 $ 29.87M$ 29.87M $ 29.87M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 29.87M$ 29.87M $ 29.87M 流通量 82.45M 82.45M 82.45M 總供應量 82,447,263.54100722 82,447,263.54100722 82,447,263.54100722

Wrapped XPL 的目前市值為 $ 29.87M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WXPL 的流通量為 82.45M，總供應量是 82447263.54100722，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 29.87M。