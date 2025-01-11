Wrapped XDC 圖標

Wrapped XDC 價格 (WXDC)

USD

Wrapped XDC (WXDC) 實時價格圖表

$0.070166
$0.070166$0.070166
-0.60%(1D)

今天 Wrapped XDC (WXDC) 的價格

今天 Wrapped XDC (WXDC) 的實時價格爲 0.070166 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WXDC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped XDC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.39M USD
- Wrapped XDC 當天價格變化爲 -0.61%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped XDC (WXDC) 價格表現 USD

今天內，Wrapped XDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00043261527812922
在過去30天內，Wrapped XDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0061660056
在過去60天內，Wrapped XDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0779353268
在過去90天內，Wrapped XDC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.041801838106129007

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00043261527812922-0.61%
30天$ -0.0061660056-8.78%
60天$ +0.0779353268+111.07%
90天$ +0.041801838106129007+147.38%

Wrapped XDC (WXDC) 價格分析

Wrapped XDC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.068792
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$ 0.071312
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$ 0.090259
$ 0.090259$ 0.090259

-0.17%

-0.61%

-2.58%

Wrapped XDC (WXDC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 4.39M
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0.00
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什麼是Wrapped XDC (WXDC)

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Wrapped XDC (WXDC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wrapped XDC (WXDC) 的其他問題

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WXDC 兌換爲當地貨幣

1 WXDC 兌換 AUD
A$0.11366892
1 WXDC 兌換 GBP
0.05683446
1 WXDC 兌換 EUR
0.06806102
1 WXDC 兌換 USD
$0.070166
1 WXDC 兌換 MYR
RM0.31504534
1 WXDC 兌換 TRY
2.48527972
1 WXDC 兌換 JPY
¥11.06307322
1 WXDC 兌換 RUB
7.13097058
1 WXDC 兌換 INR
6.04760754
1 WXDC 兌換 IDR
Rp1,150.26211104
1 WXDC 兌換 PHP
4.139794
1 WXDC 兌換 EGP
￡E.3.54548798
1 WXDC 兌換 BRL
R$0.42941592
1 WXDC 兌換 CAD
C$0.10103904
1 WXDC 兌換 BDT
8.55884868
1 WXDC 兌換 NGN
108.78396308
1 WXDC 兌換 UAH
2.96661848
1 WXDC 兌換 VES
Bs3.718798
1 WXDC 兌換 PKR
Rs19.53912602
1 WXDC 兌換 KZT
37.0265982
1 WXDC 兌換 THB
฿2.43335688
1 WXDC 兌換 TWD
NT$2.32319626
1 WXDC 兌換 CHF
Fr0.06385106
1 WXDC 兌換 HKD
HK$0.54589148
1 WXDC 兌換 MAD
.د.م0.70446664