Wrapped Flow 圖標

Wrapped Flow 價格 (WFLOW)

USD

Wrapped Flow (WFLOW) 實時價格圖表

$0.671649
$0.671649$0.671649
-11.10%(1D)

今天 Wrapped Flow (WFLOW) 的價格

今天 Wrapped Flow (WFLOW) 的實時價格爲 0.671649 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WFLOW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Flow 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 592.52K USD
- Wrapped Flow 當天價格變化爲 -11.12%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped Flow (WFLOW) 價格表現 USD

今天內，Wrapped Flow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0840521258896882
在過去30天內，Wrapped Flow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0650525638
在過去60天內，Wrapped Flow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0099060167
在過去90天內，Wrapped Flow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0917005501977453

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0840521258896882-11.12%
30天$ -0.0650525638-9.68%
60天$ -0.0099060167-1.47%
90天$ +0.0917005501977453+15.81%

Wrapped Flow (WFLOW) 價格分析

Wrapped Flow 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.662052
$ 0.662052$ 0.662052

$ 0.764025
$ 0.764025$ 0.764025

$ 7.99
$ 7.99$ 7.99

+1.23%

-11.12%

-8.93%

Wrapped Flow (WFLOW) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 592.52K
$ 592.52K$ 592.52K

0.00
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什麼是Wrapped Flow (WFLOW)

WFLOW is the wrapped version of the FLOW token. Backed 1:1 by FLOW held in Anchorage custody, WFLOW is minted by wrapped.com.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped Flow (WFLOW) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped Flow (WFLOW) 的其他問題

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WFLOW 兌換爲當地貨幣

1 WFLOW 兌換 AUD
A$1.08135489
1 WFLOW 兌換 GBP
0.55075218
1 WFLOW 兌換 EUR
0.65149953
1 WFLOW 兌換 USD
$0.671649
1 WFLOW 兌換 MYR
RM3.0224205
1 WFLOW 兌換 TRY
23.89727142
1 WFLOW 兌換 JPY
¥104.8444089
1 WFLOW 兌換 RUB
68.9783523
1 WFLOW 兌換 INR
58.13793744
1 WFLOW 兌換 IDR
Rp11,010.63758256
1 WFLOW 兌換 PHP
39.32504895
1 WFLOW 兌換 EGP
￡E.33.80409417
1 WFLOW 兌換 BRL
R$4.07690943
1 WFLOW 兌換 CAD
C$0.96717456
1 WFLOW 兌換 BDT
81.59863701
1 WFLOW 兌換 NGN
1,044.5485248
1 WFLOW 兌換 UAH
28.2764229
1 WFLOW 兌換 VES
Bs36.269046
1 WFLOW 兌換 PKR
Rs187.13484438
1 WFLOW 兌換 KZT
356.3097945
1 WFLOW 兌換 THB
฿23.14502454
1 WFLOW 兌換 TWD
NT$22.09053561
1 WFLOW 兌換 CHF
Fr0.61120059
1 WFLOW 兌換 HKD
HK$5.22542922
1 WFLOW 兌換 MAD
.د.م6.74335596