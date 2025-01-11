Wrapped BCH 圖標

Wrapped BCH 價格 (WBCH)

USD

Wrapped BCH (WBCH) 實時價格圖表

$438.97
$438.97$438.97
+1.60%(1D)

今天 Wrapped BCH (WBCH) 的價格

今天 Wrapped BCH (WBCH) 的實時價格爲 438.97 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WBCH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped BCH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 136.12 USD
- Wrapped BCH 當天價格變化爲 +1.62%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped BCH (WBCH) 價格表現 USD

今天內，Wrapped BCH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.99
在過去30天內，Wrapped BCH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -94.5823198740
在過去60天內，Wrapped BCH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -21.0490504700
在過去90天內，Wrapped BCH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +112.17793093496934

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +6.99+1.62%
30天$ -94.5823198740-21.54%
60天$ -21.0490504700-4.79%
90天$ +112.17793093496934+34.33%

Wrapped BCH (WBCH) 價格分析

Wrapped BCH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 431.36
$ 431.36$ 431.36

$ 452.28
$ 452.28$ 452.28

$ 725.37
$ 725.37$ 725.37

-0.34%

+1.62%

-8.17%

Wrapped BCH (WBCH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 136.12
$ 136.12$ 136.12

0.00
0.00 0.00

什麼是Wrapped BCH (WBCH)

Wrapped BCH is an utility token allowing to swap BCH with other SEP20 compatible tokens.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped BCH (WBCH) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped BCH (WBCH) 的其他問題

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WBCH 兌換爲當地貨幣

1 WBCH 兌換 AUD
A$711.1314
1 WBCH 兌換 GBP
355.5657
1 WBCH 兌換 EUR
425.8009
1 WBCH 兌換 USD
$438.97
1 WBCH 兌換 MYR
RM1,970.9753
1 WBCH 兌換 TRY
15,548.3174
1 WBCH 兌換 JPY
¥69,212.3999
1 WBCH 兌換 RUB
44,612.5211
1 WBCH 兌換 INR
37,834.8243
1 WBCH 兌換 IDR
Rp7,196,228.3568
1 WBCH 兌換 PHP
25,899.23
1 WBCH 兌換 EGP
￡E.22,181.1541
1 WBCH 兌換 BRL
R$2,686.4964
1 WBCH 兌換 CAD
C$632.1168
1 WBCH 兌換 BDT
53,545.5606
1 WBCH 兌換 NGN
680,570.3086
1 WBCH 兌換 UAH
18,559.6516
1 WBCH 兌換 VES
Bs23,265.41
1 WBCH 兌換 PKR
Rs122,239.9759
1 WBCH 兌換 KZT
231,644.469
1 WBCH 兌換 THB
฿15,223.4796
1 WBCH 兌換 TWD
NT$14,534.2967
1 WBCH 兌換 CHF
Fr399.4627
1 WBCH 兌換 HKD
HK$3,415.1866
1 WBCH 兌換 MAD
.د.م4,407.2588