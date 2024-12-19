Wise 圖標

Wise 價格 (WISE)

USD

Wise (WISE) 實時價格圖表

$0.230655
$0.230655$0.230655
-5.50%(1D)

今天 Wise (WISE) 的價格

今天 Wise (WISE) 的實時價格爲 0.230655 USD。目前其市值爲 $ 12.37M USD。WISE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wise 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 157.31K USD
- Wise 當天價格變化爲 -5.51%
- 其循環供應量爲 53.62M USD

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Wise (WISE) 價格表現 USD

今天內，Wise 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0134725401208295
在過去30天內，Wise 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0540110743
在過去60天內，Wise 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0729204480
在過去90天內，Wise 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.06902385423520358

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0134725401208295-5.51%
30天$ +0.0540110743+23.42%
60天$ +0.0729204480+31.61%
90天$ +0.06902385423520358+42.70%

Wise (WISE) 價格分析

Wise 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.221745
$ 0.221745$ 0.221745

$ 0.246713
$ 0.246713$ 0.246713

$ 0.96738
$ 0.96738$ 0.96738

+0.08%

-5.51%

-2.10%

Wise (WISE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 12.37M
$ 12.37M$ 12.37M

$ 157.31K
$ 157.31K$ 157.31K

53.62M
53.62M 53.62M

什麼是Wise (WISE)

Wise is a decentralized Ether-backed investment tool programmed to earn users' interest when locked up over periods of time (similar to a bond).

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wise (WISE) 資源

官網

大家還在問：關於 Wise (WISE) 的其他問題

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WISE 兌換爲當地貨幣

1 WISE 兌換 AUD
A$0.36674145
1 WISE 兌換 GBP
0.18221745
1 WISE 兌換 EUR
0.2214288
1 WISE 兌換 USD
$0.230655
1 WISE 兌換 MYR
RM1.0379475
1 WISE 兌換 TRY
8.09368395
1 WISE 兌換 JPY
¥36.24743325
1 WISE 兌換 RUB
23.75515845
1 WISE 兌換 INR
19.62643395
1 WISE 兌換 IDR
Rp3,781.2289032
1 WISE 兌換 PHP
13.62017775
1 WISE 兌換 EGP
￡E.11.73803295
1 WISE 兌換 BRL
R$1.42314135
1 WISE 兌換 CAD
C$0.32983665
1 WISE 兌換 BDT
27.56557905
1 WISE 兌換 NGN
358.15877745
1 WISE 兌換 UAH
9.6828969
1 WISE 兌換 VES
Bs11.53275
1 WISE 兌換 PKR
Rs64.19359305
1 WISE 兌換 KZT
121.01314575
1 WISE 兌換 THB
฿7.9622106
1 WISE 兌換 TWD
NT$7.5285792
1 WISE 兌換 CHF
Fr0.20528295
1 WISE 兌換 HKD
HK$1.79218935
1 WISE 兌換 MAD
.د.م2.31346965