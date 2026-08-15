Warped 今日價格

Warped (WARPED) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 WARPED 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WARPED。

Warped 目前市值在 $ 566,029 排名第 #-，流通供應量為 9.24B WARPED。過去 24 小時內，WARPED 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0033147，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WARPED 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 -5.52%。過去一天，總交易量達到 --。

Warped（WARPED）市場資訊

市值 $ 566.03K$ 566.03K $ 566.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 566.03K$ 566.03K $ 566.03K 流通量 9.24B 9.24B 9.24B 總供應量 9,238,134,118.0 9,238,134,118.0 9,238,134,118.0

Warped 的目前市值為 $ 566.03K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WARPED 的流通量為 9.24B，總供應量是 9238134118.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 566.03K。