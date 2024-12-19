wanBTC 價格 (WANBTC)
今天 wanBTC (WANBTC) 的實時價格爲 102,899 USD。目前其市值爲 $ 4.12M USD。WANBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
wanBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 64.65K USD
- wanBTC 當天價格變化爲 -1.44%
- 其循環供應量爲 40.09 USD
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今天內，wanBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1,503.7226844684。
在過去30天內，wanBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +13,300.4160430000。
在過去60天內，wanBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +51,763.0744126000。
在過去90天內，wanBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +40,295.085328474685。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -1,503.7226844684
|-1.44%
|30天
|$ +13,300.4160430000
|+12.93%
|60天
|$ +51,763.0744126000
|+50.30%
|90天
|$ +40,295.085328474685
|+64.37%
wanBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.51%
-1.44%
+1.59%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 WANBTC 兌換 AUD
A$163,609.41
|1 WANBTC 兌換 GBP
￡81,290.21
|1 WANBTC 兌換 EUR
€98,783.04
|1 WANBTC 兌換 USD
$102,899
|1 WANBTC 兌換 MYR
RM463,045.5
|1 WANBTC 兌換 TRY
₺3,609,696.92
|1 WANBTC 兌換 JPY
¥16,168,519.87
|1 WANBTC 兌換 RUB
₽10,598,597
|1 WANBTC 兌換 INR
₹8,756,704.9
|1 WANBTC 兌換 IDR
Rp1,686,868,582.56
|1 WANBTC 兌換 PHP
₱6,075,156.96
|1 WANBTC 兌換 EGP
￡E.5,236,530.11
|1 WANBTC 兌換 BRL
R$634,886.83
|1 WANBTC 兌換 CAD
C$147,145.57
|1 WANBTC 兌換 BDT
৳12,297,459.49
|1 WANBTC 兌換 NGN
₦159,285,594.02
|1 WANBTC 兌換 UAH
₴4,319,700.02
|1 WANBTC 兌換 VES
Bs5,144,950
|1 WANBTC 兌換 PKR
Rs28,637,820.69
|1 WANBTC 兌換 KZT
₸53,985,960.35
|1 WANBTC 兌換 THB
฿3,551,044.49
|1 WANBTC 兌換 TWD
NT$3,357,594.37
|1 WANBTC 兌換 CHF
Fr91,580.11
|1 WANBTC 兌換 HKD
HK$799,525.23
|1 WANBTC 兌換 MAD
.د.م1,032,076.97