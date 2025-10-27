Wakehacker by Virtuals（WAKEAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00132264$ 0.00132264 $ 0.00132264 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.40% 漲跌幅（1D） +22.51% 漲跌幅（7D） +72.82% 漲跌幅（7D） +72.82%

Wakehacker by Virtuals（WAKEAI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，WAKEAI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。WAKEAI 的歷史最高價為 $ 0.00132264，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WAKEAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.40%，過去 24 小時內變動為 +22.51%，過去 7 天內累計變動為 +72.82%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Wakehacker by Virtuals（WAKEAI）市場資訊

市值 $ 305.93K$ 305.93K $ 305.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 470.66K$ 470.66K $ 470.66K 流通量 650.00M 650.00M 650.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Wakehacker by Virtuals 的目前市值為 $ 305.93K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WAKEAI 的流通量為 650.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 470.66K。