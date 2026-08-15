VitaStem 今日價格

VitaStem (VITASTEM) 今日實時價格為 $ 0.00616823，過去 24 小時內變化了 8.64%。目前 VITASTEM 兌 USD 的匯率為 $ 0.00616823 每 VITASTEM。

VitaStem 目前市值在 $ 52,379 排名第 #-，流通供應量為 3.19M VITASTEM。過去 24 小時內，VITASTEM 的交易價格在 $ 0.00606105（低點）和 $ 0.00661991（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.5982，而歷史最低價為 $ 0.00606105。

短期表現方面，VITASTEM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -19.90%。過去一天，總交易量達到 $ 799.98。

VitaStem（VITASTEM）市場資訊

市值 $ 52.38K$ 52.38K $ 52.38K 成交量（24H） $ 799.98$ 799.98 $ 799.98 完全稀釋市值 $ 61.68K$ 61.68K $ 61.68K 流通量 3.19M 3.19M 3.19M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

VitaStem 的目前市值為 $ 52.38K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 799.98。VITASTEM 的流通量為 3.19M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 61.68K。