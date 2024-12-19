Virtua 圖標

Virtua 價格 (TVK)

USD

Virtua (TVK) 實時價格圖表

$0.123532
$0.123532$0.123532
-8.30%(1D)

今天 Virtua (TVK) 的價格

今天 Virtua (TVK) 的實時價格爲 0.123532 USD。目前其市值爲 $ 19.94M USD。TVK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Virtua 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 327.42K USD
- Virtua 當天價格變化爲 -8.37%
- 其循環供應量爲 162.73M USD

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Virtua (TVK) 價格表現 USD

今天內，Virtua 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0112987227243078
在過去30天內，Virtua 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0293941923
在過去60天內，Virtua 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0394719823
在過去90天內，Virtua 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01514578924926427

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0112987227243078-8.37%
30天$ +0.0293941923+23.79%
60天$ +0.0394719823+31.95%
90天$ +0.01514578924926427+13.97%

Virtua (TVK) 價格分析

Virtua 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.115748
$ 0.115748$ 0.115748

$ 0.137194
$ 0.137194$ 0.137194

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

+1.27%

-8.37%

-21.86%

Virtua (TVK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 19.94M
$ 19.94M$ 19.94M

$ 327.42K
$ 327.42K$ 327.42K

162.73M
162.73M 162.73M

什麼是Virtua (TVK)

Virtua is a gamified metaverse which provides immersive social, web3 gaming, digital collectible and interactive experiences.

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Virtua (TVK) 資源

官網

大家還在問：關於 Virtua (TVK) 的其他問題

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TVK 兌換爲當地貨幣

1 TVK 兌換 AUD
A$0.19641588
1 TVK 兌換 GBP
0.09759028
1 TVK 兌換 EUR
0.11859072
1 TVK 兌換 USD
$0.123532
1 TVK 兌換 MYR
RM0.555894
1 TVK 兌換 TRY
4.33350256
1 TVK 兌換 JPY
¥19.4130538
1 TVK 兌換 RUB
12.72256068
1 TVK 兌換 INR
10.5125732
1 TVK 兌換 IDR
Rp2,025.11443008
1 TVK 兌換 PHP
7.29579992
1 TVK 兌換 EGP
￡E.6.2877788
1 TVK 兌換 BRL
R$0.76219244
1 TVK 兌換 CAD
C$0.17665076
1 TVK 兌換 BDT
14.76330932
1 TVK 兌換 NGN
191.81925428
1 TVK 兌換 UAH
5.18587336
1 TVK 兌換 VES
Bs6.1766
1 TVK 兌換 PKR
Rs34.38019092
1 TVK 兌換 KZT
64.8110638
1 TVK 兌換 THB
฿4.26555996
1 TVK 兌換 TWD
NT$4.03084916
1 TVK 兌換 CHF
Fr0.10994348
1 TVK 兌換 HKD
HK$0.95984364
1 TVK 兌換 MAD
.د.م1.23902596