Virgen（VIRGEN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00048075 $ 0.00048075 $ 0.00048075 24H最低價 $ 0.00116618 $ 0.00116618 $ 0.00116618 24H最高價 24H最低價 $ 0.00048075$ 0.00048075 $ 0.00048075 24H最高價 $ 0.00116618$ 0.00116618 $ 0.00116618 歷史最高 $ 0.03441068$ 0.03441068 $ 0.03441068 最低價 $ 0.00016912$ 0.00016912 $ 0.00016912 漲跌幅（1H） -4.49% 漲跌幅（1D） +9.39% 漲跌幅（7D） +253.01% 漲跌幅（7D） +253.01%

Virgen（VIRGEN）目前實時價格為 $0.00076407。過去 24 小時內，VIRGEN 的交易價格在 $ 0.00048075 至 $ 0.00116618 之間波動，市場活躍度顯著。VIRGEN 的歷史最高價為 $ 0.03441068，歷史最低價為 $ 0.00016912。

從短期表現來看，VIRGEN 在過去 1 小時內的價格變動為 -4.49%，過去 24 小時內變動為 +9.39%，過去 7 天內累計變動為 +253.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Virgen（VIRGEN）市場資訊

市值 $ 764.07K$ 764.07K $ 764.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 764.07K$ 764.07K $ 764.07K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Virgen 的目前市值為 $ 764.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VIRGEN 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 764.07K。