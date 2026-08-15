VGX Token 今日價格

VGX Token (VGX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 VGX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 VGX。

VGX Token 目前市值在 $ 71,233 排名第 #-，流通供應量為 913.99M VGX。過去 24 小時內，VGX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 12.47，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，VGX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +29.95%。過去一天，總交易量達到 --。

VGX Token（VGX）市場資訊

市值 $ 71.23K$ 71.23K $ 71.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 77.95K$ 77.95K $ 77.95K 流通量 913.99M 913.99M 913.99M 總供應量 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325

VGX Token 的目前市值為 $ 71.23K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VGX 的流通量為 913.99M，總供應量是 916741574.5606325，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 77.95K。