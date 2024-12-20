Vendetta 圖標

Vendetta 價格 (VDT)

USD

Vendetta (VDT) 實時價格圖表

$0.0190216
$0.0190216$0.0190216
-12.90%(1D)

今天 Vendetta (VDT) 的價格

今天 Vendetta (VDT) 的實時價格爲 0.0190216 USD。目前其市值爲 $ 239.59K USD。VDT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Vendetta 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.18K USD
- Vendetta 當天價格變化爲 -12.99%
- 其循環供應量爲 12.59M USD

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Vendetta (VDT) 價格表現 USD

今天內，Vendetta 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00284062764103264
在過去30天內，Vendetta 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0037021949
在過去60天內，Vendetta 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0068634364
在過去90天內，Vendetta 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000895973229460413

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00284062764103264-12.99%
30天$ -0.0037021949-19.46%
60天$ -0.0068634364-36.08%
90天$ -0.000895973229460413-4.49%

Vendetta (VDT) 價格分析

Vendetta 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01897647
$ 0.01897647$ 0.01897647

$ 0.02187463
$ 0.02187463$ 0.02187463

$ 0.537905
$ 0.537905$ 0.537905

+0.03%

-12.99%

-27.24%

Vendetta (VDT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 239.59K
$ 239.59K$ 239.59K

$ 13.18K
$ 13.18K$ 13.18K

12.59M
12.59M 12.59M

什麼是Vendetta (VDT)

Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio.

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Vendetta (VDT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Vendetta (VDT) 的其他問題

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VDT 兌換爲當地貨幣

1 VDT 兌換 AUD
A$0.030244344
1 VDT 兌換 GBP
0.015027064
1 VDT 兌換 EUR
0.018260736
1 VDT 兌換 USD
$0.0190216
1 VDT 兌換 MYR
RM0.0855972
1 VDT 兌換 TRY
0.667467944
1 VDT 兌換 JPY
¥3.000086752
1 VDT 兌換 RUB
1.968545384
1 VDT 兌換 INR
1.619499024
1 VDT 兌換 IDR
Rp311.829458304
1 VDT 兌換 PHP
1.123796128
1 VDT 兌換 EGP
￡E.0.968389656
1 VDT 兌換 BRL
R$0.116602408
1 VDT 兌換 CAD
C$0.027200888
1 VDT 兌換 BDT
2.273271416
1 VDT 兌換 NGN
29.536550264
1 VDT 兌換 UAH
0.798526768
1 VDT 兌換 VES
Bs0.95108
1 VDT 兌換 PKR
Rs5.293901496
1 VDT 兌換 KZT
9.97968244
1 VDT 兌換 THB
฿0.657576712
1 VDT 兌換 TWD
NT$0.620865024
1 VDT 兌換 CHF
Fr0.016929224
1 VDT 兌換 HKD
HK$0.147797832
1 VDT 兌換 MAD
.د.م0.190786648