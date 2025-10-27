Velar（VELAR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00103906 24H最低價 $ 0.00114703 24H最高價 歷史最高 $ 0.380312 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.19% 漲跌幅（1D） -5.33% 漲跌幅（7D） -11.50%

Velar（VELAR）目前實時價格為 $0.00106663。過去 24 小時內，VELAR 的交易價格在 $ 0.00103906 至 $ 0.00114703 之間波動，市場活躍度顯著。VELAR 的歷史最高價為 $ 0.380312，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，VELAR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.19%，過去 24 小時內變動為 -5.33%，過去 7 天內累計變動為 -11.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Velar（VELAR）市場資訊

市值 $ 379.49K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.07M 流通量 354.26M 總供應量 1,000,000,000.0

Velar 的目前市值為 $ 379.49K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VELAR 的流通量為 354.26M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.07M。