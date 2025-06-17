Usual ETH 價格 (ETH0)
今天 Usual ETH (ETH0) 的實時價格爲 2,565.88 USD。目前其市值爲 $ 34.52M USD。ETH0 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Usual ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Usual ETH 當天價格變化爲 -2.65%
- 其循環供應量爲 13.49K USD
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今天內，Usual ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -69.956680251975。
在過去30天內，Usual ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Usual ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Usual ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -69.956680251975
|-2.65%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Usual ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.54%
-2.65%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.
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|1 ETH0 兌換 VND
₫67,521,132.2
|1 ETH0 兌換 AUD
A$3,925.7964
|1 ETH0 兌換 GBP
￡1,873.0924
|1 ETH0 兌換 EUR
€2,206.6568
|1 ETH0 兌換 USD
$2,565.88
|1 ETH0 兌換 MYR
RM10,879.3312
|1 ETH0 兌換 TRY
₺101,044.3544
|1 ETH0 兌換 JPY
¥371,898.6472
|1 ETH0 兌換 RUB
₽201,934.756
|1 ETH0 兌換 INR
₹221,461.1028
|1 ETH0 兌換 IDR
Rp42,063,599.8272
|1 ETH0 兌換 KRW
₩3,514,896.3768
|1 ETH0 兌換 PHP
₱145,870.278
|1 ETH0 兌換 EGP
￡E.128,601.9056
|1 ETH0 兌換 BRL
R$14,035.3636
|1 ETH0 兌換 CAD
C$3,463.938
|1 ETH0 兌換 BDT
৳313,653.1712
|1 ETH0 兌換 NGN
₦3,965,798.4692
|1 ETH0 兌換 UAH
₴106,560.9964
|1 ETH0 兌換 VES
Bs261,719.76
|1 ETH0 兌換 PKR
Rs726,657.216
|1 ETH0 兌換 KZT
₸1,315,141.794
|1 ETH0 兌換 THB
฿83,493.7352
|1 ETH0 兌換 TWD
NT$75,873.0716
|1 ETH0 兌換 AED
د.إ9,416.7796
|1 ETH0 兌換 CHF
Fr2,078.3628
|1 ETH0 兌換 HKD
HK$20,116.4992
|1 ETH0 兌換 MAD
.د.م23,349.508
|1 ETH0 兌換 MXN
$48,572.1084