USDX 圖標

USDX 價格 (USDX)

USD

USDX (USDX) 實時價格圖表

$0.696894
$0.696894$0.696894
+0.50%(1D)

今天 USDX (USDX) 的價格

今天 USDX (USDX) 的實時價格爲 0.696957 USD。目前其市值爲 $ 77.73M USD。USDX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USDX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 275.07K USD
- USDX 當天價格變化爲 +0.57%
- 其循環供應量爲 111.57M USD

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USDX (USDX) 價格表現 USD

今天內，USDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00394206
在過去30天內，USDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1357253364
在過去60天內，USDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0484820713
在過去90天內，USDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0680408338617327

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00394206+0.57%
30天$ +0.1357253364+19.47%
60天$ +0.0484820713+6.96%
90天$ -0.0680408338617327-8.89%

USDX (USDX) 價格分析

USDX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.669647
$ 0.669647$ 0.669647

$ 0.774537
$ 0.774537$ 0.774537

$ 3.89
$ 3.89$ 3.89

-7.90%

+0.57%

-3.99%

USDX (USDX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 77.73M
$ 77.73M$ 77.73M

$ 275.07K
$ 275.07K$ 275.07K

111.57M
111.57M 111.57M

什麼是USDX (USDX)

USDX is the crypto-backed native stablecoin of the Kava DeFi hub.

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USDX (USDX) 資源

官網

大家還在問：關於 USDX (USDX) 的其他問題

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USDX 兌換爲當地貨幣

1 USDX 兌換 AUD
A$1.10816163
1 USDX 兌換 GBP
0.55059603
1 USDX 兌換 EUR
0.66907872
1 USDX 兌換 USD
$0.696957
1 USDX 兌換 MYR
RM3.1363065
1 USDX 兌換 TRY
24.44925156
1 USDX 兌換 JPY
¥109.51285341
1 USDX 兌換 RUB
71.77960143
1 USDX 兌換 INR
59.31801027
1 USDX 兌換 IDR
Rp11,425.52276208
1 USDX 兌換 PHP
41.16228042
1 USDX 兌換 EGP
￡E.35.48208087
1 USDX 兌換 BRL
R$4.30719426
1 USDX 兌換 CAD
C$0.99664851
1 USDX 兌換 BDT
83.29333107
1 USDX 兌換 NGN
1,082.22786003
1 USDX 兌換 UAH
29.25825486
1 USDX 兌換 VES
Bs34.84785
1 USDX 兌換 PKR
Rs193.97010267
1 USDX 兌換 KZT
365.65849005
1 USDX 兌換 THB
฿24.07986435
1 USDX 兌換 TWD
NT$22.74170691
1 USDX 兌換 CHF
Fr0.62029173
1 USDX 兌換 HKD
HK$5.41535589
1 USDX 兌換 MAD
.د.م6.99047871