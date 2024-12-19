USDX 價格 (USDX)
今天 USDX (USDX) 的實時價格爲 0.696957 USD。目前其市值爲 $ 77.73M USD。USDX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USDX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 275.07K USD
- USDX 當天價格變化爲 +0.57%
- 其循環供應量爲 111.57M USD
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今天內，USDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00394206。
在過去30天內，USDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1357253364。
在過去60天內，USDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0484820713。
在過去90天內，USDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0680408338617327。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00394206
|+0.57%
|30天
|$ +0.1357253364
|+19.47%
|60天
|$ +0.0484820713
|+6.96%
|90天
|$ -0.0680408338617327
|-8.89%
USDX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-7.90%
+0.57%
-3.99%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
USDX is the crypto-backed native stablecoin of the Kava DeFi hub.
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|1 USDX 兌換 AUD
A$1.10816163
|1 USDX 兌換 GBP
￡0.55059603
|1 USDX 兌換 EUR
€0.66907872
|1 USDX 兌換 USD
$0.696957
|1 USDX 兌換 MYR
RM3.1363065
|1 USDX 兌換 TRY
₺24.44925156
|1 USDX 兌換 JPY
¥109.51285341
|1 USDX 兌換 RUB
₽71.77960143
|1 USDX 兌換 INR
₹59.31801027
|1 USDX 兌換 IDR
Rp11,425.52276208
|1 USDX 兌換 PHP
₱41.16228042
|1 USDX 兌換 EGP
￡E.35.48208087
|1 USDX 兌換 BRL
R$4.30719426
|1 USDX 兌換 CAD
C$0.99664851
|1 USDX 兌換 BDT
৳83.29333107
|1 USDX 兌換 NGN
₦1,082.22786003
|1 USDX 兌換 UAH
₴29.25825486
|1 USDX 兌換 VES
Bs34.84785
|1 USDX 兌換 PKR
Rs193.97010267
|1 USDX 兌換 KZT
₸365.65849005
|1 USDX 兌換 THB
฿24.07986435
|1 USDX 兌換 TWD
NT$22.74170691
|1 USDX 兌換 CHF
Fr0.62029173
|1 USDX 兌換 HKD
HK$5.41535589
|1 USDX 兌換 MAD
.د.م6.99047871