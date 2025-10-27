USDai（USDAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 24H最低價 $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 24H最高價 24H最低價 $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 24H最高價 $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 歷史最高 $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 最低價 $ 0.769779$ 0.769779 $ 0.769779 漲跌幅（1H） -0.11% 漲跌幅（1D） +0.06% 漲跌幅（7D） -0.61% 漲跌幅（7D） -0.61%

USDai（USDAI）目前實時價格為 $1.014。過去 24 小時內，USDAI 的交易價格在 $ 1.01 至 $ 1.02 之間波動，市場活躍度顯著。USDAI 的歷史最高價為 $ 1.19，歷史最低價為 $ 0.769779。

從短期表現來看，USDAI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.11%，過去 24 小時內變動為 +0.06%，過去 7 天內累計變動為 -0.61%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

USDai（USDAI）市場資訊

市值 $ 586.58M$ 586.58M $ 586.58M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 586.58M$ 586.58M $ 586.58M 流通量 578.41M 578.41M 578.41M 總供應量 578,412,393.311999 578,412,393.311999 578,412,393.311999

USDai 的目前市值為 $ 586.58M, 它過去 24 小時的交易量為 --。USDAI 的流通量為 578.41M，總供應量是 578412393.311999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 586.58M。