Unit Solana 目前實時價格為 198.65 USD。跟蹤 USOL 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 USOL 價格趨勢。Unit Solana 目前實時價格為 198.65 USD。跟蹤 USOL 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 USOL 價格趨勢。

更多關於 USOL

USOL 價格資訊

USOL 代幣經濟

USOL 價格預測

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Unit Solana 圖標

Unit Solana 價格 (USOL)

未上架

1 USOL 兌換為 USD 的實時價格：

$198.67
$198.67$198.67
-0.30%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
Unit Solana (USOL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:23:22 (UTC+8)

Unit Solana（USOL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 197.24
$ 197.24$ 197.24
24H最低價
$ 204.96
$ 204.96$ 204.96
24H最高價

$ 197.24
$ 197.24$ 197.24

$ 204.96
$ 204.96$ 204.96

$ 253.02
$ 253.02$ 253.02

$ 143.23
$ 143.23$ 143.23

-0.69%

-0.33%

+3.14%

+3.14%

Unit Solana（USOL）目前實時價格為 $198.65。過去 24 小時內，USOL 的交易價格在 $ 197.24$ 204.96 之間波動，市場活躍度顯著。USOL 的歷史最高價為 $ 253.02，歷史最低價為 $ 143.23

從短期表現來看，USOL 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.69%，過去 24 小時內變動為 -0.33%，過去 7 天內累計變動為 +3.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Unit Solana（USOL）市場資訊

$ 27.69M
$ 27.69M$ 27.69M

--
----

$ 99.35B
$ 99.35B$ 99.35B

139.36K
139.36K 139.36K

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Unit Solana 的目前市值為 $ 27.69M, 它過去 24 小時的交易量為 --。USOL 的流通量為 139.36K，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 99.35B

Unit Solana（USOL）價格歷史 USD

今天內，Unit Solana 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.6772524190309
在過去30天內，Unit Solana 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -3.8497178100
在過去60天內，Unit Solana 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -14.0676579950
在過去90天內，Unit Solana 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +18.30103951186163

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.6772524190309-0.33%
30天$ -3.8497178100-1.93%
60天$ -14.0676579950-7.08%
90天$ +18.30103951186163+10.15%

什麼是Unit Solana (USOL)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Unit Solana 價格預測 (USD)

Unit Solana（USOL）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Unit Solana（USOL）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Unit Solana 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Unit Solana 價格預測

USOL 兌換為當地貨幣

Unit Solana（USOL）代幣經濟

了解 Unit Solana（USOL）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 USOL 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Unit Solana (USOL) 的其他問題

Unit Solana（USOL）今日價格是多少？
USOL 實時價格為 198.65 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 USOL 兌 USD 的價格是多少？
目前 USOL 兌 USD 的價格為 $ 198.65。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Unit Solana 的市值是多少？
USOL 的市值為 $ 27.69M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
USOL 的流通供應量是多少？
USOL 的流通供應量為 139.36K USD
USOL 的歷史最高價（ATH）是多少？
USOL 的歷史最高價是 253.02 USD
USOL 的歷史最低價（ATL）是多少？
USOL 的歷史最低價是 143.23 USD
USOL 的交易量是多少？
USOL 的 24 小時實時交易量為 -- USD
USOL 今年會漲嗎？
USOL 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 USOL 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:23:22 (UTC+8)

Unit Solana（USOL）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$114,548.06
$114,548.06$114,548.06

+0.75%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,125.00
$4,125.00$4,125.00

+1.21%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04692
$0.04692$0.04692

+48.43%

Solana 圖標

Solana

SOL

$198.46
$198.46$198.46

-0.55%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.2999
$5.2999$5.2999

-15.07%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,125.00
$4,125.00$4,125.00

+1.21%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$114,548.06
$114,548.06$114,548.06

+0.75%

Solana 圖標

Solana

SOL

$198.46
$198.46$198.46

-0.55%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6051
$2.6051$2.6051

-1.34%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20139
$0.20139$0.20139

-0.81%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Rome 圖標

Rome

ROME

$0.001628
$0.001628$0.001628

+171.33%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02228
$0.02228$0.02228

+122.80%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.1772
$0.1772$0.1772

+254.40%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04797
$0.04797$0.04797

+139.85%

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000001999
$0.000000000000000000001999$0.000000000000000000001999

+166.17%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003658
$0.0003658$0.0003658

+83.54%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000620
$0.0000000620$0.0000000620

+55.00%