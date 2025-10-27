Unit Solana（USOL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 197.24 $ 197.24 $ 197.24 24H最低價 $ 204.96 $ 204.96 $ 204.96 24H最高價 24H最低價 $ 197.24$ 197.24 $ 197.24 24H最高價 $ 204.96$ 204.96 $ 204.96 歷史最高 $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 最低價 $ 143.23$ 143.23 $ 143.23 漲跌幅（1H） -0.69% 漲跌幅（1D） -0.33% 漲跌幅（7D） +3.14% 漲跌幅（7D） +3.14%

Unit Solana（USOL）目前實時價格為 $198.65。過去 24 小時內，USOL 的交易價格在 $ 197.24 至 $ 204.96 之間波動，市場活躍度顯著。USOL 的歷史最高價為 $ 253.02，歷史最低價為 $ 143.23。

從短期表現來看，USOL 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.69%，過去 24 小時內變動為 -0.33%，過去 7 天內累計變動為 +3.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Unit Solana（USOL）市場資訊

市值 $ 27.69M$ 27.69M $ 27.69M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 99.35B$ 99.35B $ 99.35B 流通量 139.36K 139.36K 139.36K 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Unit Solana 的目前市值為 $ 27.69M, 它過去 24 小時的交易量為 --。USOL 的流通量為 139.36K，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 99.35B。