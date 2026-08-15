UBIX Network 今日價格

UBIX Network (UBX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 15.53%。目前 UBX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UBX。

UBIX Network 目前市值在 $ 111,004 排名第 #-，流通供應量為 331.97B UBX。過去 24 小時內，UBX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00510796，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UBX 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -3.81%。過去一天，總交易量達到 --。

UBIX Network（UBX）市場資訊

市值 $ 111.00K$ 111.00K $ 111.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 112.29K$ 112.29K $ 112.29K 流通量 331.97B 331.97B 331.97B 總供應量 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0 438,227,541,417.0

UBIX Network 的目前市值為 $ 111.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UBX 的流通量為 331.97B，總供應量是 438227541417.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 112.29K。