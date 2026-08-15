TrustFi Network 今日價格

TrustFi Network (TFI) 今日實時價格為 $ 0.00221951，過去 24 小時內變化了 0.45%。目前 TFI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00221951 每 TFI。

TrustFi Network 目前市值在 $ 219,192 排名第 #-，流通供應量為 49.88M TFI。過去 24 小時內，TFI 的交易價格在 $ 0.00220145（低點）和 $ 0.00222773（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.523648，而歷史最低價為 $ 0.00208477。

短期表現方面，TFI 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +2.13%。過去一天，總交易量達到 $ 31.20。

TrustFi Network（TFI）市場資訊

市值 $ 219.19K$ 219.19K $ 219.19K 成交量（24H） $ 31.20$ 31.20 $ 31.20 完全稀釋市值 $ 221.96K$ 221.96K $ 221.96K 流通量 49.88M 49.88M 49.88M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

TrustFi Network 的目前市值為 $ 219.19K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 31.20。TFI 的流通量為 49.88M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 221.96K。