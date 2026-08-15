tomochi 今日價格

tomochi (TOMOCHI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.21%。目前 TOMOCHI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TOMOCHI。

tomochi 目前市值在 $ 881,367 排名第 #-，流通供應量為 999.98M TOMOCHI。過去 24 小時內，TOMOCHI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00349636，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TOMOCHI 在過去一小時內波動了 -0.23%，過去7 天內波動了 +11.27%。過去一天，總交易量達到 $ 3.32K。

tomochi（TOMOCHI）市場資訊

市值 $ 881.37K$ 881.37K $ 881.37K 成交量（24H） $ 3.32K$ 3.32K $ 3.32K 完全稀釋市值 $ 881.37K$ 881.37K $ 881.37K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 總供應量 999,978,329.408436 999,978,329.408436 999,978,329.408436

tomochi 的目前市值為 $ 881.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.32K。TOMOCHI 的流通量為 999.98M，總供應量是 999978329.408436，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 881.37K。