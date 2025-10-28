TokenOS AI（TOS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00022776 24H最高價 $ 0.00056721 歷史最高 $ 0.00056721 最低價 $ 0.00008114 漲跌幅（1H） +2.50% 漲跌幅（1D） +141.84% 漲跌幅（7D） +388.49%

TokenOS AI（TOS）目前實時價格為 $0.00055136。過去 24 小時內，TOS 的交易價格在 $ 0.00022776 至 $ 0.00056721 之間波動，市場活躍度顯著。TOS 的歷史最高價為 $ 0.00056721，歷史最低價為 $ 0.00008114。

從短期表現來看，TOS 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.50%，過去 24 小時內變動為 +141.84%，過去 7 天內累計變動為 +388.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TokenOS AI（TOS）市場資訊

市值 $ 551.27K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 551.27K 流通量 999.83M 總供應量 999,829,680.313317

TokenOS AI 的目前市值為 $ 551.27K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TOS 的流通量為 999.83M，總供應量是 999829680.313317，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 551.27K。