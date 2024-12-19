Terminal 圖標

Terminal 價格 (TERMINAL)

USD

Terminal (TERMINAL) 實時價格圖表

$0.00123485
$0.00123485$0.00123485
+19.90%(1D)

今天 Terminal (TERMINAL) 的價格

今天 Terminal (TERMINAL) 的實時價格爲 0.00123485 USD。目前其市值爲 $ 987.73K USD。TERMINAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Terminal 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 33.52K USD
- Terminal 當天價格變化爲 +19.99%
- 其循環供應量爲 799.87M USD

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Terminal (TERMINAL) 價格表現 USD

今天內，Terminal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00020572
在過去30天內，Terminal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002937316
在過去60天內，Terminal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Terminal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00020572+19.99%
30天$ +0.0002937316+23.79%
60天$ 0--
90天$ 0--

Terminal (TERMINAL) 價格分析

Terminal 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00123131
$ 0.00123131$ 0.00123131

$ 0.01162659
$ 0.01162659$ 0.01162659

+5.82%

+19.99%

-28.81%

Terminal (TERMINAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 987.73K
$ 987.73K$ 987.73K

$ 33.52K
$ 33.52K$ 33.52K

799.87M
799.87M 799.87M

什麼是Terminal (TERMINAL)

Terminal is a superchain tokens marketplace that unites multiple markets for a seamless, socially connected trading experience. Integrated with the Farcaster social graph, Terminal brings community-driven insights into the trading process. With Privy for easy email sign-up, funding, and smart wallet creation—no wallet needed—Terminal offers accessible tools for onchain communities, with support expanding to Solana and more chains.

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Terminal (TERMINAL) 資源

官網

大家還在問：關於 Terminal (TERMINAL) 的其他問題

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TERMINAL 兌換爲當地貨幣

1 TERMINAL 兌換 AUD
A$0.0019634115
1 TERMINAL 兌換 GBP
0.0009755315
1 TERMINAL 兌換 EUR
0.001185456
1 TERMINAL 兌換 USD
$0.00123485
1 TERMINAL 兌換 MYR
RM0.005556825
1 TERMINAL 兌換 TRY
0.0433061895
1 TERMINAL 兌換 JPY
¥0.193846753
1 TERMINAL 兌換 RUB
0.1280415965
1 TERMINAL 兌換 INR
0.105085735
1 TERMINAL 兌換 IDR
Rp20.243439384
1 TERMINAL 兌換 PHP
0.072930241
1 TERMINAL 兌換 EGP
￡E.0.0628662135
1 TERMINAL 兌換 BRL
R$0.007631373
1 TERMINAL 兌換 CAD
C$0.0017658355
1 TERMINAL 兌換 BDT
0.1475769235
1 TERMINAL 兌換 NGN
1.9174627315
1 TERMINAL 兌換 UAH
0.051839003
1 TERMINAL 兌換 VES
Bs0.0617425
1 TERMINAL 兌換 PKR
Rs0.3436711035
1 TERMINAL 兌換 KZT
0.6478640525
1 TERMINAL 兌換 THB
฿0.042651719
1 TERMINAL 兌換 TWD
NT$0.0402931555
1 TERMINAL 兌換 CHF
Fr0.0010990165
1 TERMINAL 兌換 HKD
HK$0.0095947845
1 TERMINAL 兌換 MAD
.د.م0.0123855455