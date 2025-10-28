Tanuki（TANUKI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00004124 $ 0.00004124 $ 0.00004124 24H最低價 $ 0.00004344 $ 0.00004344 $ 0.00004344 24H最高價 24H最低價 $ 0.00004124$ 0.00004124 $ 0.00004124 24H最高價 $ 0.00004344$ 0.00004344 $ 0.00004344 歷史最高 $ 0.00379147$ 0.00379147 $ 0.00379147 最低價 $ 0.00000508$ 0.00000508 $ 0.00000508 漲跌幅（1H） +0.72% 漲跌幅（1D） +3.91% 漲跌幅（7D） +2.58% 漲跌幅（7D） +2.58%

Tanuki（TANUKI）目前實時價格為 $0.00004286。過去 24 小時內，TANUKI 的交易價格在 $ 0.00004124 至 $ 0.00004344 之間波動，市場活躍度顯著。TANUKI 的歷史最高價為 $ 0.00379147，歷史最低價為 $ 0.00000508。

從短期表現來看，TANUKI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 +3.91%，過去 7 天內累計變動為 +2.58%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Tanuki（TANUKI）市場資訊

市值 $ 42.93K$ 42.93K $ 42.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 42.93K$ 42.93K $ 42.93K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Tanuki 的目前市值為 $ 42.93K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TANUKI 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.93K。