Talis Protocol 圖標

Talis Protocol 價格 (TALIS)

USD

Talis Protocol (TALIS) 實時價格圖表

$0.00659195
$0.00659195$0.00659195
-10.10%(1D)

今天 Talis Protocol (TALIS) 的價格

今天 Talis Protocol (TALIS) 的實時價格爲 0.00659195 USD。目前其市值爲 $ 2.37M USD。TALIS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Talis Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.69K USD
- Talis Protocol 當天價格變化爲 -10.14%
- 其循環供應量爲 358.94M USD

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Talis Protocol (TALIS) 價格表現 USD

今天內，Talis Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000744319684035983
在過去30天內，Talis Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008767853
在過去60天內，Talis Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0083146401
在過去90天內，Talis Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.004102561319473051

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000744319684035983-10.14%
30天$ +0.0008767853+13.30%
60天$ +0.0083146401+126.13%
90天$ +0.004102561319473051+164.80%

Talis Protocol (TALIS) 價格分析

Talis Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00651885
$ 0.00651885$ 0.00651885

$ 0.00733627
$ 0.00733627$ 0.00733627

$ 0.500599
$ 0.500599$ 0.500599

-0.14%

-10.14%

-10.58%

Talis Protocol (TALIS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

$ 1.69K
$ 1.69K$ 1.69K

358.94M
358.94M 358.94M

什麼是Talis Protocol (TALIS)

governance token as well as part of the mechanism of fees collection.

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Talis Protocol (TALIS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Talis Protocol (TALIS) 的其他問題

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TALIS 兌換爲當地貨幣

1 TALIS 兌換 AUD
A$0.0104812005
1 TALIS 兌換 GBP
0.0052076405
1 TALIS 兌換 EUR
0.006328272
1 TALIS 兌換 USD
$0.00659195
1 TALIS 兌換 MYR
RM0.029663775
1 TALIS 兌換 TRY
0.2311796865
1 TALIS 兌換 JPY
¥1.034804311
1 TALIS 兌換 RUB
0.6835192955
1 TALIS 兌換 INR
0.560974945
1 TALIS 兌換 IDR
Rp108.064736808
1 TALIS 兌換 PHP
0.389320567
1 TALIS 兌換 EGP
￡E.0.3355961745
1 TALIS 兌換 BRL
R$0.040738251
1 TALIS 兌換 CAD
C$0.0094264885
1 TALIS 兌換 BDT
0.7878039445
1 TALIS 兌換 NGN
10.2359140405
1 TALIS 兌換 UAH
0.276730061
1 TALIS 兌換 VES
Bs0.3295975
1 TALIS 兌換 PKR
Rs1.8346056045
1 TALIS 兌換 KZT
3.4584665675
1 TALIS 兌換 THB
฿0.227685953
1 TALIS 兌換 TWD
NT$0.2150953285
1 TALIS 兌換 CHF
Fr0.0058668355
1 TALIS 兌換 HKD
HK$0.0512194515
1 TALIS 兌換 MAD
.د.م0.0661172585