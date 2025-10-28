Tako（TAKO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.71% 漲跌幅（1D） +5.12% 漲跌幅（7D） +1.35%

Tako（TAKO）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，TAKO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。TAKO 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TAKO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.71%，過去 24 小時內變動為 +5.12%，過去 7 天內累計變動為 +1.35%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Tako（TAKO）市場資訊

市值 $ 26.07K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 26.07K 流通量 420.69B 總供應量 420,690,000,000.0

Tako 的目前市值為 $ 26.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TAKO 的流通量為 420.69B，總供應量是 420690000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.07K。