Swash（SWASH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00181256 24H最高價 $ 0.001817 歷史最高 $ 0.95025 最低價 $ 0.00161107 漲跌幅（1H） -0.09% 漲跌幅（1D） -0.08% 漲跌幅（7D） -16.77%

Swash（SWASH）目前實時價格為 $0.00181423。過去 24 小時內，SWASH 的交易價格在 $ 0.00181256 至 $ 0.001817 之間波動，市場活躍度顯著。SWASH 的歷史最高價為 $ 0.95025，歷史最低價為 $ 0.00161107。

從短期表現來看，SWASH 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.09%，過去 24 小時內變動為 -0.08%，過去 7 天內累計變動為 -16.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Swash（SWASH）市場資訊

市值 $ 1.81M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.81M 流通量 994.96M 總供應量 1,000,000,000.0

Swash 的目前市值為 $ 1.81M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SWASH 的流通量為 994.96M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.81M。