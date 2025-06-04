SURF 價格 (SURF)
今天 SURF (SURF) 的實時價格爲 0.02250549 USD。目前其市值爲 $ 2.25M USD。SURF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SURF 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- SURF 當天價格變化爲 -1.22%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
在獲取 MEXC 上從 SURF兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SURF 價格信息的首選平台。
今天內，SURF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00027938781514284。
在過去30天內，SURF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，SURF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，SURF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00027938781514284
|-1.22%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SURF 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.03%
-1.22%
-19.31%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$SURF is a utility-focused token launched on PulseChain by the Crypto Paradise team. Designed to reward long-term holders, $SURF incorporates deflationary mechanics including automatic buybacks, burns, and real-time reflections distributed on every trade. Holders gain access to a private DAO group with exclusive investment opportunities and early-stage presales. Additionally, $SURF integrates with the broader Crypto Paradise ecosystem, including VIP perks such as discounted access to IRL retreats and events. Its purpose is to build a community-driven network that combines on-chain financial utility with real-world lifestyle benefits.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 SURF 兌換 VND
₫592.23196935
|1 SURF 兌換 AUD
A$0.0346584546
|1 SURF 兌換 GBP
￡0.0164290077
|1 SURF 兌換 EUR
€0.0195797763
|1 SURF 兌換 USD
$0.02250549
|1 SURF 兌換 MYR
RM0.0954232776
|1 SURF 兌換 TRY
₺0.8804147688
|1 SURF 兌換 JPY
¥3.2389901208
|1 SURF 兌換 RUB
₽1.7772585453
|1 SURF 兌換 INR
₹1.9289455479
|1 SURF 兌換 IDR
Rp368.9423999856
|1 SURF 兌換 KRW
₩30.9992869809
|1 SURF 兌換 PHP
₱1.253555793
|1 SURF 兌換 EGP
￡E.1.1176226334
|1 SURF 兌換 BRL
R$0.1267059087
|1 SURF 兌換 CAD
C$0.0308325213
|1 SURF 兌換 BDT
৳2.7510710976
|1 SURF 兌換 NGN
₦35.6097616623
|1 SURF 兌換 UAH
₴0.9351031095
|1 SURF 兌換 VES
Bs2.16052704
|1 SURF 兌換 PKR
Rs6.3305692821
|1 SURF 兌換 KZT
₸11.5293374721
|1 SURF 兌換 THB
฿0.7345791936
|1 SURF 兌換 TWD
NT$0.6751647
|1 SURF 兌換 AED
د.إ0.0825951483
|1 SURF 兌換 CHF
Fr0.0184545018
|1 SURF 兌換 HKD
HK$0.1764430416
|1 SURF 兌換 MAD
.د.م0.2068254531
|1 SURF 兌換 MXN
$0.4330056276