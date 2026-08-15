superSUI 今日價格

superSUI (SUPERSUI) 今日實時價格為 $ 0.692006，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 SUPERSUI 兌 USD 的匯率為 $ 0.692006 每 SUPERSUI。

superSUI 目前市值在 $ 2,225,651 排名第 #-，流通供應量為 3.22M SUPERSUI。過去 24 小時內，SUPERSUI 的交易價格在 $ 0.687266（低點）和 $ 0.6968（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.31，而歷史最低價為 $ 0.632943。

短期表現方面，SUPERSUI 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 +0.88%。過去一天，總交易量達到 $ 2.70。

superSUI（SUPERSUI）市場資訊

市值 $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M 成交量（24H） $ 2.70$ 2.70 $ 2.70 完全稀釋市值 $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M 流通量 3.22M 3.22M 3.22M 總供應量 3,216,218.994 3,216,218.994 3,216,218.994

superSUI 的目前市值為 $ 2.23M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.70。SUPERSUI 的流通量為 3.22M，總供應量是 3216218.994，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.23M。