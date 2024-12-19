STYLE Token 圖標

STYLE Token 價格 (STYLE)

USD

STYLE Token (STYLE) 實時價格圖表

$0.00166954
$0.00166954$0.00166954
-5.80%(1D)

今天 STYLE Token (STYLE) 的價格

今天 STYLE Token (STYLE) 的實時價格爲 0.00166954 USD。目前其市值爲 $ 1.36M USD。STYLE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
STYLE Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.10K USD
- STYLE Token 當天價格變化爲 -5.80%
- 其循環供應量爲 816.96M USD

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STYLE Token (STYLE) 價格表現 USD

今天內，STYLE Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000102816645273347
在過去30天內，STYLE Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0017387302
在過去60天內，STYLE Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007967146
在過去90天內，STYLE Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000592131948965263

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000102816645273347-5.80%
30天$ +0.0017387302+104.14%
60天$ +0.0007967146+47.72%
90天$ +0.0000592131948965263+3.68%

STYLE Token (STYLE) 價格分析

STYLE Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00166889
$ 0.00166889$ 0.00166889

$ 0.0017786
$ 0.0017786$ 0.0017786

$ 0.02660639
$ 0.02660639$ 0.02660639

-0.56%

-5.80%

+11.36%

STYLE Token (STYLE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

$ 1.10K
$ 1.10K$ 1.10K

816.96M
816.96M 816.96M

什麼是STYLE Token (STYLE)

STYLE Protocol aims to bring monetization and utilization to any Virtual Asset in any game, metaverse or virtual world. Based on NFT-sublicensing mechanisms, the protocol enables true interoperability of Virtual Assets and NFTs across any metaverse, game and virtual environment.

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STYLE Token (STYLE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 STYLE Token (STYLE) 的其他問題

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STYLE 兌換爲當地貨幣

1 STYLE 兌換 AUD
A$0.0026545686
1 STYLE 兌換 GBP
0.0013189366
1 STYLE 兌換 EUR
0.0016027584
1 STYLE 兌換 USD
$0.00166954
1 STYLE 兌換 MYR
RM0.00751293
1 STYLE 兌換 TRY
0.0585507678
1 STYLE 兌換 JPY
¥0.2620843892
1 STYLE 兌換 RUB
0.173131298
1 STYLE 兌換 INR
0.142077854
1 STYLE 兌換 IDR
Rp27.3695038176
1 STYLE 兌換 PHP
0.0986030324
1 STYLE 兌換 EGP
￡E.0.0849962814
1 STYLE 兌換 BRL
R$0.010267671
1 STYLE 兌換 CAD
C$0.0023874422
1 STYLE 兌換 BDT
0.1995267254
1 STYLE 兌換 NGN
2.5924450166
1 STYLE 兌換 UAH
0.0700872892
1 STYLE 兌換 VES
Bs0.083477
1 STYLE 兌換 PKR
Rs0.4646496774
1 STYLE 兌換 KZT
0.875924161
1 STYLE 兌換 THB
฿0.057682607
1 STYLE 兌換 TWD
NT$0.0544770902
1 STYLE 兌換 CHF
Fr0.0014858906
1 STYLE 兌換 HKD
HK$0.0129723258
1 STYLE 兌換 MAD
.د.م0.0167454862